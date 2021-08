Zombie Army 4: arrivano altri personaggi di Left 4 Dead insieme al nuovo DLC

Da oggi arriva il nuovo DLC in Zombie Army 4 Dead War: Si tratta di Return to Hell, la nuova missione del gioco, rilasciata tramite il Season Pass 3 o come DLC autonomo. Oltretutto, è possibile scaricare un nuovo pack gratuito con un set di personaggi in arrivo dall’universo di Left 4 Dead di Valve.

Questa la descrizione del nuovo capitolo della storia tramite la pagina sul PlayStation Store:

È il momento di mettere fine a questa storia! Scopri i segreti più sinistri che hanno messo in moto l’apocalisse zombi e avventurati nel profondo dell’Inferno stesso mentre accorri a salvare un alleato da un destino peggiore della morte: uno spazio conosciuto solo come “vuoto”. Riusciranno le forze dell’occulto a reclamare la loro vittoria finale o per loro la campana suonerà l’ultimo rintocco?

Return to Hell è la terza e ultima missione di Return to Hell, una terrificante campagna di Zombie Army 4: Dead War in tre parti!

Esplora il regno dei dannati in questa nuova missione per 1-4 giocatori, con tanto di nemici spaventosi, oggetti da collezione e molto altro ancora! Hai fatto tanta strada, ma riuscirai ad affrontare l’Inferno stesso?



Questa invece la descrizione del pack dei personaggi:

Altri quattro protagonisti di Left 4 Dead si uniscono alla Resistenza in questo pacchetto personaggi gratuito.

È arrivato il momento di sfogarsi un po’, in stile Left 4 Dead! Con questo pacchetto di personaggi gratuito potrete sbloccare i superstiti di Left 4 Dead in Zombie Army 4: Dead War!

Questo pacchetto contiene 4 personaggi:

• Coach

• Ellis

• Nick

• Rochelle

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale che mostra i nuovi contenuti.