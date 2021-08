eFootball: al lancio sarà praticamente una demo

La serie Pro Evolution Soccer di Konami ha subìto dei forti cambiamenti in questi ultimi due anni, con la “rivoluzione” annunciata qualche giorno fa, partendo dal cambio completo del nome in eFootball e passando al suo essere free-to-play e non più a cadenza annuale, ma con aggiornamenti continui e DLC.

L’uscita di eFootball è prevista per questo autunno, ma cosa ci sarà esattamente al lancio? Secondo Konami, all’inizio il gioco dovrà essere visto fondamentalmente come una demo. Già si poteva intuire dalla roadmap pubblicata all’annuncio, che parlava di “match locali con squadre rinomate”. La società ha recentemente pubblicato un thread di domande frequenti tramite la pagina Twitter ufficiale e ha confermato che il lancio del gioco, ad inizio autunno, è essenzialmente una demo, che arriverà “con un numero limitato di squadre e modalità”. Ulteriori dettagli seguiranno presto, ma Konami afferma che questa decisione è stata fatta in modo tale che le persone possano “entrare in contatto con eFootball il prima possibile”.

Konami ha inoltre spiegato che al lancio, eFootball sarà completamente gratuito senza microtransazioni, anche se questo (insieme a più contenuti) verrà aggiunto al gioco nel corso dell’autunno. Parlando di microtransazioni, Konami conferma anche che la monetizzazione casuale in stile loot box dei precedenti capitoli è stata eliminata e sarà sostanzialmente sostituita con un sistema di Battle Pass (chiamato Match Pass). I Match Pass garantiranno ricompense in base al numero di partite giocate e avranno livelli sia gratuiti che a pagamento.

Per quanto riguarda i file opzioni e le modifiche, sono delle feature che verranno aggiunte più avanti. Konami afferma che queste funzionalità arriveranno nel gioco come aggiornamento gratuito per PS5, PS4 e PC più avanti nel 2021, ma non si sa quindi quale sia la situazione per le altre piattaforme.

Infine, come si poteva intuire, la Master League non sarà gratuita, e Konami afferma che verrà aggiunta a eFootball come contenuto premium “in futuro”. Non si sa ancora quale sarà esattamente il prezzo o quando verrà rilasciata.

eFootball sarà disponibile su PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC da questo autunno e arriverà anche per iOS e Android nel corso dell’anno. Qui sotto vi lasciamo ai tweet con le domande e le risposte trattate nell’articolo, inoltre vi rimandiamo, qualora lo vogliate, alla lettura della nostra anteprima.

Q: Is “Early Autumn” launch basically a demo? A: In many ways, yes. We want people to get hands-on with eFootball™ as soon as possible, so we will launch with a limited number of teams and modes. Exact details to follow. — eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021

Q: What exactly will be free-to-play at launch? A: During “Early Autumn”, eFootball™ will have no micro-transactions – so everything will be free-to-play at launch. We will then add more content during “Autumn”. Exact content details to follow. — eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021

Q: Will there be support for Edit Mode / Option Files? A: We are planning to add Edit Mode / Option Files as a free update for PS5, PS4 and PC after the initial release. Exact details to follow. — eFootball (@play_eFootball) August 2, 2021