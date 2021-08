Psychonauts 2: sei minuti della colonna sonora

Tanti fan del classico per Xbox e PlayStation 2 uscito nel 2005 sono in attesa del suo sequel, Psychonauts 2, che arriverà a fine agosto. E oggi potranno avere un’idea migliore di come sarà la prossima avventura di Razputin Aquato e del resto degli Psychonauts.

Il compositore Peter McConnell e il team di Double Fine hanno infatti pubblicato uno “Psychonauts 2 Musical Tour” di poco più di 6 minuti. Durante il video, frammenti della colonna sonora di McConnell scorrono uno dietro l’altro, insieme alle immagini dei vari ambienti e i personaggi di Psychonauts 2. La colonna sonora mostra un’ampia gamma di generi e tonalità che variano significativamente da un’ambientazione all’altra.

“Quale potrebbe essere un argomento più grande della mente umana per farci una colonna sonora?” McConnell ha detto in un intervista a SPIN. “Psychonauts 2 mi ha dato un universo di personalità e stati d’animo da esplorare con una gamma altrettanto ampia di stili musicali, usando di tutto, dall’orchestra sinfonica al gruppo folk intimo, all’ensemble jazz e alla band di rock n’ roll psichedelico. La colonna sonora di Psychonauts 2 è composta da oltre 3 ore di musica registrata a Melbourne, Nashville e San Francisco, oltre a brani registrati a Seattle, Oakland, Pechino, Los Angeles, Orlando, Door County, Wisconsin e nel mio studio. Ho avuto modo di portare i temi originali di Psychonauts in posti che non avrei mai immaginato, aggiungere temi nuovi di zecca e registrare tutto con un cast straordinario di musicisti“.

“Peter ed io abbiamo lavorato insieme per 30 anni e so che può fare qualsiasi stile musicale, il che torna utile in un gioco come Psychonauts 2″, ha aggiunto Tim Schafer, fondatore di Double Fine e director del gioco. “Abbiamo livelli ambientati in ospedali, casinò, concerti rock psichedelici, uno spettacolo di giochi culinari, e all’interno di una scarpa da bowling, e la colonna sonora li copre tutti senza perdere un colpo.”

Potete vedere il video del “Psychonauts 2 Musical Tour” qui sotto, ricordandovi che il gioco sarà disponibile su PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 e PlayStation 4 dal 25 agosto.