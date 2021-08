One Piece: ecco un omaggio direttamente dalle Olimpiadi

Le Olimpiadi di Tokyo 2020, rimandate di un anno a causa della pandemia da Covid-19, stanno regalando moltissime emozioni a tutti gli appassionati di sport, ma anche alla comunità dei fan degli anime, grazie alle tantissime citazioni che sono state fatte fino a oggi. E dopo L’attacco dei giganti, Slam Dunk, Demon Slayer e Haikyuu è arrivato anche il turno di One Piece!

Stavolta però, anziché arrivare dall’organizzazione delle Olimpiadi, l’omaggio viene direttamente da un atleta… della Grecia! One Piece del resto è diventato un fenomeno globale, conosciuto in tutto il mondo, per cui non è affatto strano che il lunghista greco Miltiadis Tentoglou, già medaglia d’oro agli Europei di Berlino 2018, abbia voluto rendere omaggio all’opera Eiichiro Oda.

Preparandosi al suo salto infatti, Tentoglou, ha deciso di fare un riferimento a Monkey D. Luffy, assumendo la posa di Cappello di Paglia prima del Gear Second, come specificato dall’atleta stesso ai microfoni dei giornalisti dopo la fine della gara. L’atleta dev’essere, evidentemente, un grande fan dell’opera di Eiichiro Oda, tanto da dedicargli un omaggio così sentito.

La posa del Gear Second è stata decisamente di buon augurio per il greco, che è infatti riuscito a conquistare la medaglia d’oro olimpica, facendo anche registrare una velocità record prima del suo salto vincente. Insomma, un vero trionfo per Miltiadis, forse in minima parte dovuto anche a Luffy e a One Piece.