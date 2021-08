Fortnite: ecco Cammy e Guile da Street Fighter

Se siete appassionati di Street Fighter e allo stesso tempo di Fortnite allora oggi sarà la vostra giornata più bella perché, come annunciato da Epic Games, Cammy e Guile, due leggendari personaggi dello storico picchiaduro, stanno per arrivare nel Negozio oggetti del battle royale a partire dall’8 agosto, alle 2.00 di notte (ora italiana).

Guile, con la sua inconfondibile capigliatura, sfoggerà, come costume, la sua classica tenuta verde dell’originale Street Fighter II, ma anche una variante da spiaggia Protezione 100 e il dorso decorativo K.O. Anche Cammy, membro della Delta Red nota anche come Killer Bee, è pronta ad attaccare con il suo classico costume, apparso per la prima volta in Street Fighter II. Come per Guile, anche lei avrà un dorso decorativo, Aurora Militare, e una variante, Cammy Mimetica.

Acquistando i due combattenti in bundle i giocatori avranno diritto a entrambi i costumi e i dorsi decorativi, e anche la schermata di caricamento Secondo round, come bonus. Ci saranno inoltre il piccone Ascia tattica di Guile, il piccone Ascia Bowie della Delta Red di Cammy, e il deltaplano Vector V-Trigger.

Inoltre, a partire dal 5 agosto, gareggiando nella Coppa Cammy, sarà possibile vincere il costume del personaggio e il suo dorso decorativo in anticipo rispetto al suo arrivo nel Negozio oggetti. Si tratta di un torneo a coppie e il premio andrà alla squadra vincente per ogni regione. La coppa avrà una durata di tre ore per ogni regione, e in un massimo di 10 partite le coppie dovranno riuscire a ottenere più punti possibile.

I partecipanti idonei dovranno abilitare le 2FA sul loro account Epic (di livello 30 o superiore). Per maggiori dettagli qui si trova il regolamento della Coppa Cammy. Insomma, sono tantissime le novità in arrivo su Fortnite: questo annuncio infatti arriva dopo quello del Rift Tour di Ariana Grande!