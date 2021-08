Beyond Good and Evil 2: cancellate le versioni per PS4 e Xbox One?

Beyond Good and Evil 2 è stato annunciato da tempo, ma purtroppo Ubisoft non ha mostrato quasi nulla del suo nuovo titolo, senza contare che nel corso degli anni tutti gli aggiornamenti sul gioco sono lentamente venuti meno, tanto che alcuni fan hanno iniziato a chiedersi se il developer francese stia effettivamente ancora lavorando al gioco.

Un aggiornamento però sembra essere arrivato davvero, anche se non è ancora ufficiale. Come notato da un utente di ResetEra infatti, Ubisoft avrebbe smesso di menzionare PlayStation 4 e Xbox One come piattaforme disponibili per la beta di Beyond Good and Evil 2, e le abbia anzi sostituite con le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e S.

Il gioco era stato inizialmente annunciato per le piattaforme current-gen (e per PC), ma probabilmente, dal momento che il lancio edl titolo non è ancora vicino, non dovrebbe sorprendere che Ubisoft abbia interrotto lo sviluppo su delle piattaforme che presto diventeranno obsolete decidendo di concentrarsi sulle next-gen.

Nonostante tutto i fan rimangono ancora in trepidante attesa di nuove informazioni sul gioco. Ubisoft insiste nel sostenere che lo sviluppo di Beyond Good and Evil 2 stia procedendo bene, ma l’editor francese non vuole ancora svelare nulla sostenendo che sia troppo presto per parlarne, e quindi non rimarrà che aspettare per ricevere ulteriori dettagli.