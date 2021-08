Kamen Rider: primi dettagli sull’anime

Kamen Rider è una delle serie di maggior successo della storia di Toei, e il franchise va ormai avanti da cinquant’anni. Proprio in occasione di questo cinquantesimo anniversario Toei aveva annunciato,oltre ai tanti progetti live-action (tra cui anche un film di Hideaki Anno), anche l’arrivo di un adattamento anime ispirato alla serie, un adattamento che ha iniziato soltanto ora a svelare i suoi primi dettagli.

L’anime sarà l’adattamento di Fuuto Pi, manga sequel di una delle serie più amate dai fan, Kamen Rider W, e sarà il primo adattamento animato nella storia del franchise. Finora non si sapeva quasi nulla sull’opera, eccetto che si prevedeva un’uscita nel 2022. Ora però, il debutto della prima key visual ha regalato qualche dettaglio in più ai fan. È stato rivelato che ad occuparsi dell’adattamento sarà Studio KAI, lo stesso studio d’animazione di 7Seeds e Super Cub.

Kamen Rider W era la ventesima iterazione del franchise e si è conclusa nel 2009, mentre il suo seguito cartaceo, Fuuto Pi, scritto da Riku Sanjo e illustrato da Masaki Sato, è stato serializzato su Big Comic Spirits di Shogakukan a partire dal 2017, e prosegue proprio da dove la storia della serie si era interrotta. I protagonisti di Fuuto Pi sono Shotaro e Phillip, ma non è ancora chiaro se anche l’anime ruoterà intorno a loro.

Per il momento non è stato ancora svelato lo staff che parteciperà alla realizzazione dell’anime, ma per il momento la data d’uscita nel 2022 sembra essere confermata.