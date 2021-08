Leonardo Interactive annuncia la data d’uscita per Seed of Life

Il publisher italiano Leonardo Interactive e lo sviluppatore Madlight Studios annunciano ufficialmente che Seed of Life, avvincente e artistico platform sci-fi in terza persona, sarà disponibile su PC via Steam dall’11 agosto 2021. Ambientato a Lumia, un mondo distopico semi-open world popolato da strane creature aliene, il gioco ci metterà nei panni di Cora che avrà l’obiettivo di trovare un misterioso dispositivo chiamato ‘Seed’ e ripristinare la vita del pianeta.

Ispirato a titoli del calibro di Tomb Raider, Ori and the Will of the Wisps e Journey, in Seed of Life i giocatori dovranno farsi strada attraverso un pianeta simile a un labirinto, mentre si imbatteranno in capsule e apprenderanno abilità speciali che consentono loro di sfidare le leggi della natura e vincere i pericoli di un mondo morente sull’orlo della distruzione.

Caratteristiche principali del prodotto:

UN VIAGGIO EMOZIONALE: Una storia drammatica e avvincente piena di misteri da svelare. Affronta le tue paure e trova un modo per riportare la vita a Lumia.

Una storia drammatica e avvincente piena di misteri da svelare. Affronta le tue paure e trova un modo per riportare la vita a Lumia. GRAFICA DI QUALITÀ DI UN TRIPLA A: Un’ambientazione fantascientifica mozzafiato in un futuro distopico. Un affascinante mondo in dissolvenza, dove i colori vivaci incontrano l’oscurità assoluta.

Un’ambientazione fantascientifica mozzafiato in un futuro distopico. Un affascinante mondo in dissolvenza, dove i colori vivaci incontrano l’oscurità assoluta. GAMEPLAY DINAMICO: Un’avventura basata sulla trama piena di enigmi da risolvere e ombre pericolose. Impara abilità uniche e cerca di sopravvivere in un ambiente ostile.

Un’avventura basata sulla trama piena di enigmi da risolvere e ombre pericolose. Impara abilità uniche e cerca di sopravvivere in un ambiente ostile. SEMI OPEN-WORLD: Esplora liberamente un mondo bellissimo e vasto in cui i segreti sono nascosti in ogni angolo e le sfide ambientali metteranno alla prova le tue abilità.

