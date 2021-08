Zool Redimensioned: torna il ninja dell’ennesima dimensione

Quasi trent’anni fa, lo studio britannico Gremilin Graphics aveva pubblicato, su diverse piattaforme dell’epoca, Zool un platform con protagonista un ninja, dal nome appunto, Zool, che proveniva dall’ennesima dimensione e che iniziava la sua avventura in un mondo pieno di dolci, non ha caso il gioco stesso era sponsorizzato da Chupa Chups; e oggi, il publisher Secret Mode e lo sviluppatore Sumo Digital Academy hanno annunciato Zool Redimensioned, una versione “modernizzata” dell’originale del ’92. Il gioco sarà disponibile a partire da agosto (non è stato annunciato il giorno preciso) su PC, via Steam.

E qui sotto potete leggere le caratteristiche del gioco, proprio attraverso la pagina ufficiale sulla piattaforma Valve:

Il Ninja dell’ennesima dimensione è tornato!

Pubblicato originariamente da Gremlin Graphics nel 1992 su Amiga con il plauso della critica, l’iconica mascotte da gioco Zool ritorna in Zool Redimensioned!

Questa nuovissima rivisitazione della classica avventura platform d’azione è stata ricostruita da zero per il pubblico moderno. Aiuta Zool a saltare, girare e sparare attraverso otto mondi alieni, abbattendo boss minacciosi e salvando l’universo dalla nefasta influenza di Krool.

L’action/platform della vecchia scuola sfiderà i giocatori più accaniti, con miglioramenti moderni che portano il gioco nel 21° secolo. Batti i tuoi tempi di corsa, scopri i segreti nascosti in ogni livello o torna indietro nel tempo per giocare al gioco classico originale. Rivivi la leggenda del ninja che ha dato il via a tutto!

Caratteristiche:

Oltre 28 sfide platform retrò, tutte potenziate per la migliore esperienza possibile

Scegli tra due modalità di gioco principali : Ridimensioned per un’esperienza moderna più accessibile o Ultimate Ninja per vivere una vera sfida hardcore

: Ridimensioned per un’esperienza moderna più accessibile o Ultimate Ninja per vivere una vera sfida hardcore Scambia colpi con le creature più pericolose della dimensione, in sette combattimenti contro i boss completamente ridisegnati

Scopri nuovi segreti, sfide ed extra durante la tua avventura, con oltre 25 obiettivi da sbloccare

Opzioni migliorate per la qualità del gioco, tra cui una schermata di selezione del livello, checkpoint, opzioni di accessibilità e altro

Gioca alla versione originale di Mega Drive per un’autentica avventura retrò

Sumo Digital Academy

Zool Redimensioned è stato ricostruito da zero dalla Sumo Digital Academy, un programma di sviluppo dei talenti incentrato sulla creazione di nuovi percorsi nell’industria dei giochi. Con la guida degli sviluppatori dell’originale del 1992 alla Gremlin Graphics, abbiamo mantenuto lo spirito che rende Zool un classico di culto, aggiungendo al tempo stesso le meccaniche che abbiamo amato negli ultimi 29 anni di fantastici giochi platform. Il risultato è Zool Redimensioned, un gioco che trascende il tempo e lo spazio: non perderti questa classica avventura retrò!

Per l’occasione, è stato pubblicato anche il trailer d’annuncio, che potete vedere qui sotto. Se non conoscete l’originale, vi rimandiamo anche ad un nostro articolo di qualche anno fa.