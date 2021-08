NBA 2K22: svelata la nuova esperienza Music Discovery Soundtrack

2K ha annunciato oggi che NBA 2K22, ultimo capitolo della più quotata e venduta serie di videogiochi di simulazione NBA, è pronta a svelare la nuova colonna sonora in-game che prevede un’integrazione completamente nuova con Seasons, insieme a una serie di brani dei migliori artisti, tra cui Aitch, Freddie Gibbs, Gunna, Megan Thee Stallion, Metro Boomin, Saweetie, Skepta, Smino, Travis Scott e molti altri.

La serie del resto, che ha da poco rivelato gli atleti copertina della nuova iterazione, è sempre stata legata moltissimo alla musica, come confermano le parole di Alfie Brody, Vice President Global Marketing di NBA 2K:

“Il basket e la musica sono sempre più intrecciati e parte integrante del nostro gioco. NBA 2K è diventato una piattaforma globale per la scoperta della musica, e questo continuerà con NBA 2K22. Quest’anno stiamo creando una colonna sonora dinamica, completa di accesso anticipato a brani inediti, nuovi artisti e opportunità per i fan di diventare parte dell’esperienza e conquistare un posto nella storia dei videogiochi.”

I giocatori potranno scoprire i nuovi brani durante i First Fridays: nuove canzoni saranno aggiunte alla colonna sonora il primo venerdì di ogni nuova stagione. Ogni aggiornamento sarà caratterizzato da un mix di artisti di alto profilo e artisti emergenti che contribuiranno alla crescita musicale di NBA 2K22. Maggiori dettagli sui contenuti di ogni stagione saranno condivisi già a partire dal mese di agosto. David Kelley, Senior Manager, Partnership & Licensing di 2K, ha spiegato il perché di questa scelta:

“NBA 2K vuole essere un punto di riferimento per le colonne sonore dei videogiochi. Quest’anno abbiamo avuto l’opportunità di accrescere l’esperienza per i giocatori creando momenti in cui è possibile debuttare e condividere nuova incredibile musica. Questo è un altro passo verso l’avvicinamento al mondo reale e alla cultura del basket che il nostro titolo compie attraverso la musica, non solo tramite artisti noti, ma anche offrendo l’opportunità ai nostri giocatori di mettersi in gioco e mostrare i propri talenti.”