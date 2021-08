gamescom Opening Night Live 2021: svelata la durata dell’evento

Uno degli eventi europei più importanti che coinvolgono in primo piano la Game Industry è senza alcun dubbio la gamescom. Come ogni anno, la kermesse presenterà diverse novità da mostrare ai giocatori sui titoli più attesi, tra cui gameplay, reveal trailer, World Premiere e tanto altro da scoprire. Ebbene, nel corso delle recenti ore, siamo venuti a conoscenza di alcuni dettagli legati alla gamescom Opening Night Live 2021, cerimonia d’apertura oramai iconica per quanto riguarda l’evento europeo.

Come al solito, a condurre lo show ci sarà Geoff Keighley, il noto giornalista che ci svela nel dettaglio la durata complessiva della gamescom Opening Night Live 2021. Secondo quanto svelato da Keighley, l’evento durerà ben 2 ore, sicuramente in linea con le scorse edizioni che presentavano una durata simile. Per quanto riguarda i titoli che dovrebbero essere presenti, potrebbe fare la sua apparizione il nuovo Call of Duty Vanguard e Dying Light 2.

Al momento in cui scriviamo questa notizia, le aziende che hanno confermato la loro presenza sono le seguenti: Microsoft, 505 Games, Activision, Bandai Namco Entertainment, Electronic Arts, Ubisoft, Bethesda Softworks. Infine, ci teniamo a ricordarvi che l’evento inizierà nella giornata del 25 Agosto alle ore 20:00 italiane.

3 weeks from today, get a new look at this holiday's biggest upcoming video games and what lies beyond…@gamescom Opening Night Live

A live two hour showcase

Streaming & Co-Streaming Everywhere

Wednesday, August 25

11 am PT / 2 pm ET / 8 pm CET pic.twitter.com/h8C12vtvri

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) August 4, 2021