Tropico 6: il DLC Festival arriva il 26 agosto

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Realmforge Studios hanno annunciato oggi che il nuovo DLC “Festival” arriverà in Tropico 6 il 26 agosto. Su PC (Windows, Linux e Mac tramite Steam OS), PlayStation 4 e Xbox One, Festival consentirà ai giocatori di diventare gli organizzatori di feste più in voga dell’arcipelago, assistendo il leader dei Tropici El Presidente nell’ospitare una serie di spettacolari feste durante il combattimento, mentre si tiene fuori un’entità antica.

In Festival i giocatori pianificheranno, costruiranno e utilizzeranno il proprio senso di astuzia per gestire una serie di magnifiche serate sull’isola mentre affrontano “The Boredom”, un’entità malvagia che minaccia di rimuovere tutto il divertimento dalle soleggiate isole di Tropico.

Festival aggiunge un gameplay unico per la pianificazione delle feste a Tropico 6, tra cui quattro aree a tema distinte in cui i giocatori possono organizzare i loro eventi, nuovi edifici come la scuola di ballo, la fabbrica di palloncini e fuochi d’artificio, uno stuolo di nuove melodie e un elegante abito da festa (e verniciature) per El Prez e il palazzo presidenziale.

Oltretutto, fino al lancio, i giocatori su PC Windows possono preordinare il DLC con uno sconto del 10%, ma solo presso il Kalypso Store. Qui sotto potete vedere il video con Patrik che parla delle novità in arrivo con il DLC.