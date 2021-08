Street Fighter V: annunciati Luke e la data d’uscita di Oro e Akira

Capcom, con il SFV Summer Update 2021, ha fornito moltissime info e novità agli appassionati di Street Fighter V, in attesa di scoprire le date di rilascio di Oro e Akira, nonché l’identità dell’ultimo lottatore del Season Pass della Stagione 5, che ricordiamo sarà l’ultima per il popolare picchiaduro a incontri.

Ebbene, Capcom non si è fatta pregare e ha svelato subito la sua mano: potremo infatti cominciare a giocare con i due nuovi, attesi personaggi storici in contemporanea e molto presto, ovvero a partire dal 16 agosto.

Sul blog di Capcom Unity gli sviluppatori sono scesi molto nel tecnico illustrando il moveset dei due personaggi, sottolineando come le rispettive mosse originali prese da Street Fighter III: New Generation e Rival Schools United by Fate siano state trasposte in Street Fighter V.

Tra le novità del prossimo aggiornamento anche una nuova modalità di gioco online, ovvero l’Online Tournament Mode, disponibile gratuitamente per tutti i giocatori, che saranno in grado di partecipare e di organizzare veri e propri tornei pubblici e privati.

Infine arriviamo alla rivelazione clou, che tuttavia ha disatteso le aspettative di molti: il nuovo (e ultimo) personaggio del roster sarà difatti completamente inedito: si tratta di Luke, biondo e agguerrito kickboxer dalle mosse fulminee, una sorta di incrocio tra Adon e lo Steve Fox di Tekken.

Il nuovo personaggio non appare particolarmente originale e ispirato, né nel character design né nel carnet di mosse a disposizione, ma sappiamo ancora troppo poco su di lui per dare un giudizio definitivo. Anche se, inutile dirlo, il fandom è rimasto spiazzato, dato che gli altri componenti della Stagione 5 sono stati grandi ritorni, uno dei quali completamente inatteso: Akira.

Siete sempre in tempo per salire sul treno di Street Fighter V: da oggi al 18 agosto potrete partecipare al Free Trial su PlayStation 4, in cui avrete accesso a tutti i personaggi base delle prime quattro stagioni: inoltre, sia su Steam che su PlayStation Store sono disponibili varie offerte d’acquisto del gioco e dei pass d’espansione.