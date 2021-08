Final Fantasy XIV: pre-ordini per il libro di ricette

A novembre uscirà l’espansione Endwalker di Final Fantasy XIV, ma oggi parliamo d’altro, e cioè del libro di ricette ispirato al mondo del titolo online di Square Enix. Come era stato leakeato a luglio, è infatti ufficiale il Ricettario Definitivo di Final Fantasy XIV, un vero libro di ricette sulla cucina essenziale di Hydaelyn. E da oggi è possibile pre-ordinarlo, sullo store ufficiale Square Enix, anche in italiano. O quantomeno, le immagini della copertina sono in italiano, ma nella scheda c’è scritto che la lingua è inglese. Il libro sarà poi disponibile dal 9 novembre.

Il libro è scritto da Victoria Rosenthal, celebre autrice culinaria che ha già pubblicato altri libri di cucina su serie di videogiochi, come Fallout, Street Fighter o Destiny. C’è anche una prefazione del producer del gioco, Naoki Yoshida.

Questa la descrizione attraverso lo store:

Avventurati nell’emozionante mondo culinario di FINAL FANTASY XIV Online con questa guida di cucina essenziale di Hydaelyn.

Crea e prova il ricco ambiente culinario di FINAL FANTASY XIV Online.

Con i gusti preferiti di Hydaelyn e Norvrandt e istruzioni facili da seguire, questo libro offre vari consigli su come utilizzare al meglio i tuoi ingredienti.

Inizia la tua giornata con la celeberrima e deliziosa Farmer’s Breakfast, assaggia il Knight’s Bread of Coerthas e delizia il tuo palato con La Noscea’s Rolanberry Cheesecake.

Include un’introduzione scritta da Naoki Yoshida, produttore e direttore di FINAL FANTASY XIV Online.

Questo libro, adatto a cuochi di tutti i livelli grazie alle sue istruzioni chiare e le sue magnifiche immagini, ti insegnerà a preparare i cibi più iconici del gioco, portando in vita la ricca tradizione culinaria di FINAL FANTASY XIV Online.

Ci sono ricette per tutte le occasioni, da quelle più semplici a quelle perfette per le feste, con snack veloci da gustare mentre esplori Eorzea, dolci libidinosi e pasti degni di un re.

Una fantastica aggiunta alla tua collezione. Questo libro con copertina rigida squisitamente dettagliato è l’acquisto perfetto per la tua cucina e un must per ogni fan di FINAL FANTASY.

Copertina rigida

Lingua: inglese

Numero di pagine: 192

Dimensione del libro: 20,32 cm x 25,40 cm

•Prefazione esclusiva scritta dal Produttore e Direttore di FINAL FANTASY XIV , Naoki Yoshida.

•Perfetto per cuochi di ogni livello. Con indicazioni semplici da seguire e fotografie magnifiche, imparate a preparare gli iconici piatti del gioco, dando vita ai ricchi sapori di FINAL FANTASY XIV .

•Oltre 70 ricette per ogni occasione. Dagli snack veloci che potete gustarvi mentre esplorate Eorzea ai dessert goduriosi e i piatti da re, questo volume contiene delle ricette per una cucina semplice o celebrativa.

•Fotografie ispiranti. Gli scatti sontuosi delle ricette preparate aiutano ad assicurarvi il successo!

•Uno splendido acquisto per la vostra collezione. Questo volume con copertina rigida squisitamente dettagliato è l’acquisto perfetto per la libreria della vostra cucina e un volume imperdibile per ogni fan di FINAL FANTASY.

Qui sotto potete invece vedere il trailer pubblicato da parte di Square Enix.