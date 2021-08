Crunchyroll: superata quota 5 milioni di subscribers

Crunchyroll, il popolare sito streaming dedicato agli anime, ha annunciato di aver raggiunto l’impressionante quota di cinque milioni di sottoscrizioni a fronte di più di 120 milioni di utenti registrati. Un incremento impressionante rispetto all’inizio dell’anno, soprattutto dal momento che Crunchyroll aveva raggiunto i quattro milioni di subscribers e 100 milioni di utenti lo scorso febbraio.

Nella stessa conferenza stampa, il sito di streaming ha anche annunciato di essere nel pieno dello sviluppo di Dark Star Squadron, anime che sta producendo in collaborazione con Cinestar Pictures, la casa di produzione di Zoe Saldana. La serie verrà scritta da Todd Ludy, mentre Cisely e Mariel Saldana saranno le produttrici esecutive.

La serie seguirà il viaggio di quattro cadetti che, dopo aver rubato una navicella per divertirsi, ritornano alla loro accademia, soltanto per ritrovarla in completa rovina, mentre tutti quanti sono svaniti. I nostri quattro eroi si imbarcheranno allora in un viaggio dall’altra parte della galassia.

Il servizio di streaming di Crunchyroll è stato acquisito, lo scorso dicembre, da Funimation, etichetta di proprietà di Sony, che lo ha acquistato da AT&T per oltre 1 miliardo di dollari. L’acquisizione è stata però messa in standby da parte dell’antitrust statunitense, che ha deciso di indagare sull’acquisto.

Fondato nel 2006, Crunchyroll si è rapidamente imposto come uno dei siti più importanti nell’ambito del mondo anime, tanto da raggiungere i numeri impressionanti che si sono visti. Quali saranno i nuovi traguardi che il servizio di streaming sarà in grado di tagliare?