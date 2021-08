Monster Hunter Stories 2: trailer e dettagli sull’aggiornamento di domani

Come da roadmap, da domani 5 agosto sarà disponibile l’aggiornamento 2, gratuito, di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, JRPG per Nintendo Switch e spin-off della celebre serie in cui si va a caccia di mostri. Qualche ora fa Capcom ha pubblicato un trailer che mostra le novità che arriveranno domani, e che potete vedere in fondo alla notizia.

Si tratta dei due monstie, Hellblade Glavenus e Boltreaver Astalos, che si mostrano nel filmato in azione, rispettivamente con i propri elementi di fuoco e fulmine. In più, sarà disponibile la quest co-op che porta in esclusiva il ben noto ai fan della serie Kulve Taroth. Insieme, arrivano altre quest (una time, due explore e una special). Dal 19 agosto arriveranno poi altre sette missioni, da otto o nove stelle. Potete vedere qui sotto il trailer dell’aggiornamento di domani in Monster Hunter Stories 2.