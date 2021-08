The Last of Us: arrivano le prime immagini dal set della serie TV

La serie TV HBO basata sul capolavoro The Last of Us è entrata nel vivo, con le riprese che sono iniziate in quel di Calgary (Canada). Ovviamente, non potevano mancare immagini trafugate dal set, con delle foto emerse su Twitter che mostrano a tipica ambientazione post-apocalittica del gioco targato Naughty Dog.

Le immagini offerte da CTS News mostrano quella che dovrebbe essere la città di Boston (o nei pressi), ossia una delle prime location visitate da Joel ed Ellie nel loro lungo viaggio per gli Stati Uniti d’America, interpretati nella serie televisiva rispettivamente da Pedro Pascal e Bella Ramsey, entrambi già visti nella serie TV Game of Thrones (Il Trono di Spade). Stando alle ultime informazioni, la serie televisiva di The Last of Us dovrebbe avere una durata di 8 stagioni, con la Stagione 1 che a sua volte dovrebbe essere composta da 10 episodi. Di seguito potete dare uno sguardo alle immagini tratte dal set.