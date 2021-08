Blue Reflection Second Light: annunciati nuovi personaggi, battle system e location

Oggi, KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust Studios hanno annunciato nuovi personaggi, nuovi battle system e una nuova location di Blue Reflection: Second Light – l’attesissimo sequel dell’amatissimo JRPG del 2017. Il gioco è attualmente in sviluppo per Nintendo Switch, PlayStation 4 (giocabile su PlayStation 5 tramite retrocompatibilità) e PC Windows tramite Steam e l’uscita è prevista in tutta Europa per il 9 novembre 2021.

BLUE REFLECTION: Second Light segue le avventure di tre studentesse: Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo e Yuki Kinjou, che si ritrovano trasportate in una misteriosa accademia fluttuante, alla ricerca di indizi per ritrovare la strada di casa, con solo i loro nomi come ricordi. Un giorno, uno strano nuovo spazio si diffonde nella periferia dell’accademia. Poiché la nuova terra circonda il mondo in cui abitano le eroine, la chiamano “il cuore del mondo” e chiamano la nuova area inspiegabile Heartscape. All’interno di Heartscape, i personaggi potranno trovare ingredienti per cucinare e materiali per costruire, creare e combattere. Scopriranno anche frammenti di memoria, e nel momento in cui Ao e i suoi amici toccano una di queste luci enigmatiche, i ricordi iniziano a riaccendersi a poco a poco. Raccogli più frammenti di memoria per scoprire i ricordi di ogni eroina e cerca di svelare il mistero di questo mondo.

Sfortunatamente per le eroine, la terra quasi onirica di Heartscape può essere anche un luogo estremamente pericoloso da esplorare. I mostri infestano la terra e Ao e i suoi amici dovranno usare il potere degli anelli per evocare armi, cambiare il loro aspetto e diventare ” Reflectors” pronti a respingere le bestie in un frenetico sistema di battaglia in tempo reale. Durante la battaglia, i Ether point (EP) necessari per lanciare le abilità si riprendono nel tempo e la loro velocità di recupero aumenta quanto più queste abilità colpiscono i vari nemici. Se superi un certo numero di punti, cambierai “attrezzatura”, il che significa che sarai in grado di lanciare più abilità contemporaneamente. Concatenare combo accelererà la velocità di battaglia e aumenterà la quantità di danni inflitti al nemico!

Inoltre, se raggiungi la 3rd Gear, le protagoniste si trasformeranno in “Reflector”, scatenando i loro poteri segreti sul nemico. Contro un avversario potente, quando riesci a far vacillare il nemico, un membro della tua squadra si avvicinerà allo stesso e darà inizio a una battaglia 1vs1. Durante questa sequenza, il tuo gruppo e i movimenti del nemico diventeranno più veloci, ripetendo schivate e attacchi rapidi. Dopo aver collegato un numero definito di combo, verrà lanciato un attacco super potente chiamato “One-on-One Finisher”!

Ad unirsi ai tre personaggi precedentemente annunciati, nel loro viaggio ci saranno due nuove aggiunte all’accademia: Hiori Hirahara e Shiho Kasuga. Sia Hirahara che Shiho appaiono prima di Ao e dei suoi amici dopo che determinati eventi hanno innescato le loro apparizioni nel gioco. Entrambi i nuovi personaggi hanno anche perso la memoria, e mentre Hiori sembra essere alla ricerca della sua “sorellina”, Kokoro ha la strana sensazione di conoscere Shiho, ma non riesce a ricordare come. I nuovi membri aiutano a pianificare il rifacimento dell’Accademia, compresa la costruzione di una base segreta. Utilizzando gli strumenti raccolti su Heartscape, i personaggi saranno in grado di costruire strutture speciali all’interno dell’accademia e, una volta costruite, entrare in queste nuove strutture può innescare eventi speciali.

Ma mentre progetta la nuova costruzione, Ao viene infastidita da qualcosa. Era la persona misteriosa che aveva incontrato per la prima volta quando era arrivata in questo mondo. Anche Kokoro e le altre l’hanno vista, poiché questo personaggio simile a un fantasma sembra apparire nei luoghi e nei momenti più inaspettati. Il gruppo di amici decide di chiamare questo spirito Yuko, ma si chiedono anche chi altro potrebbero incontrare in questo strano nuovo mondo.