Koch Media acquisisce la software house francese DigixArt

Koch Media ha concluso oggi un accordo per acquisire completamente lo studio di sviluppo di videogiochi, con sede in Francia, DigixArt. Fondato da Yoan Fanise e Anne-Laure Fanise nel 2015 a Montpellier, in Francia, Digixart è uno studio di sviluppo di giochi pluripremiato e affermato con oltre 20 dipendenti composti da veterani del settore e giovani sviluppatori di talento.

Con esperienza nello sviluppo di giochi per dispositivi mobile, PC e console, DigixArt è la forza creativa dietro titoli acclamati dalla critica come “Lost in Harmony”, “11-11 Memories Retold” e l’imminente uscita, prevista lunedì 16 agosto, “Road 96“.

Klemens Kundratitz, co-founder e CEO di Koch Media, ha dichiarato:

DigixArt è uno studio di grande talento con un team esperto e comprovate capacità di creare grandi IP. Come parte di Koch Media e Embracer Group, DigixArt ha il potenziale per crescere e diventare uno studio leader nei giochi di narrativa. Non vediamo l’ora di accoglierlo nel nostro team.

Tra i punti di forza dello studio, la creazione e lo sviluppo di IP originali e soprattutto uniche nella narrativa, DigixArt continuerà a operare come studio indipendente e con il supporto di Koch Media, cercherà di far crescere il team. Infine, Anne Laure Fanise, co-founder di DigixArt, ha aggiunto: