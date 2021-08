Dead Space: il remake uscirà nell’autunno 2022?

L’annuncio, fatto durante l’ultimo EA Play Live 2021, dell’arrivo di un remake dello storico, primo capitolo di Dead Space, ha mandato in visibilio i fan del famoso franchise horror di casa Electronic Arts, che non vedono l’ora di poter mettere le mani su questa nuova avventura spaziale rivista da EA Motive. E stando a quanto riportato recentemente da GamesBeat, potrebbe non volerci poi molti.

In un report firmato niente meno che da Jeff Grubb infatti, il popolare giornalista afferma che, secondo alcune fonti vicine agli sviluppatori del gioco (che, vi ricordiamo, avrà lo stesso director di Assassin’s Creed Valhalla), EA avrebbe tutta l’intenzione di far uscire il remake di Dead Space durante la finestra dell’autunno 2022, e cioè nel bel mezzo del prossimo anno fiscale (che andrà dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023).

Le stesse fonti però avvertono che queste date sono una proiezione ottimistica, nel caso in cui lo sviluppo seguisse perfettamente la tabella di marcia senza incontrare intoppi e rallentamenti (come avvenuto invece per fin troppi titoli nell’ultimo anno e mezzo, a causa soprattutto della pandemia).

Secondo Grubb inoltre, EA vorrebbe mostrare qualcosa di più del titolo già entro la fine del 2021, per cui i fan faranno meglio a prepararsi a qualche grossa novità relativa al remake del loro gioco horror preferito, che potrebbe far debuttare a breve un trailer, o persino un gameplay. Per il momento però nessuna di queste voci è stata ufficialmente confermata, per cui sarà bene attendere prima di festeggiare.

Vi ricordiamo che Dead Space arriverà per PC e per le console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X e S.