Iron Harvest: arriverà anche su PS5 e Xbox Series

King Art Games ha aggiornato la situazione per quanto riguarda la versione console di Iron Harvest, strategico uscito su PC lo scorso anno. Insieme alle diverse informazioni, a partire dalla conferma anche su PlayStation 5 e Xbox Series, è stato rilasciato un breve teaser che mostra il gioco con il pad.

Queste le notizie che aggiornano la situazione console:

– Iron Harvest arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X!

– Se un backer (della campagna Kickstarter) desidera modificare il pre-order della versione console (gratuitamente) da Gen8 a Gen9, può farlo sul nostro sito web.

– Le versioni console verranno rilasciate verso la fine del 2021, quando saremo soddisfatti della loro qualità. Nessun compromesso, le versioni Gen8 si sono dimostrate tecnicamente più impegnative.

– Tutte le versioni di Iron Harvest 1920+ per console includeranno TUTTI I DLC GRATUITAMENTE, tra cui l‘Operazione Eagle fatta uscire di recente e tutti gli aggiornamenti effettuati dal rilascio su PC.

Questa la descrizione del gioco su Steam:

Iron Harvest è un gioco strategico in tempo reale (RTS) ambientato in una realtà alternativa del cosiddetto “1920+”, subito dopo la fine della Grande Guerra. Il gioco consente di controllare dei mech giganteschi, in una combinazione di epiche campagne per giocatore singolo e in coop, nonché di scontri sul campo di battaglia ricchi di azione per chi preferisce la modalità multigiocatore: Iron Harvest è il classico gioco strategico in tempo reale che i fan aspettavano da tempo.