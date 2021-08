Deathloop entra ufficialmente in fase gold

Deathloop fa un bel passo in avanti per la sua uscita. Niente più rinvii, ora il titolo di Arkane Lyon è entrato in fase gold, lo sviluppo principale è terminato e il gioco è pronto per la produzione e la distribuzione, insieme alla certificazione digitale. Sarà disponibile dal 14 settembre su PC e PlayStation 5 (come esclusiva console temporale di un anno).

Per celebrare l’evento, sui profili social del gioco è stato postata un’immagine con i particolari abitanti dell’isola di Blackreef che festeggiano (potete vedere il tweet qui sotto). Recentemente, l’ESRB lo ha classificato come titolo adatto ai più maturi, e se volete leggere cosa ne pensiamo di quello che è stato mostrato fino ad ora riguardante Deathloop, potete dare un’occhiata alla nostra anteprima scritta a maggio.