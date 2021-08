Super Monkey Ball Banana Mania: in arrivo Beat di Jet Set Radio

SEGA ha svelato che Beat, il pacato “Rudie” e protagonista principale del cult classico Jet Set Radio, arriverà in Super Monkey Ball Banana Mania come personaggio giocabile quando il titolo sarà disponibile su PC e console il 5 ottobre 2021.

Jet Set Radio, il classico per Dreamcast del 2000, ha fatto conoscere ai giocatori Beat e i membri della GG, la gang ribelle di street artist fondata per lottare per la libertà di espressione. Ora Beat porta il suo stile distintivo, il suo atteggiamento spensierato e la sua abilità nel pattinaggio nel mondo di Super Monkey Ball Banana Mania come personaggio giocabile sbloccabile su tutte le piattaforme attraverso il normale gameplay al momento del lancio.

Beat si unisce alla banda delle scimmie con il suo stile originale completamente intatto, sfoggiando i suoi caratteristici occhiali verdi, lenti soundwave, cuffie sovradimensionate e gli stessi pattini magnetici che usava per scivolare e dimenarsi per le strade futuristiche di Tokyo-to. Al posto delle banane, i giocatori raccoglieranno barattoli di vernice spray mentre rotolano, si inclinano e rimbalzano attraverso i meravigliosi mondi di gioco.

Beat è il primo dei numerosi personaggi iconici ospiti che si uniranno alla gang delle scimmie.

Super Monkey Ball Banana Mania sarà disponibile il 5 ottobre 2021, per Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam insieme alla Digital Deluxe edition. Il gioco supporterà anche lo Smart Delivery su Xbox Series X al lancio, permettendo ai giocatori di acquistare il gioco una sola volta per giocarlo sulla loro console Xbox preferita. Inoltre, i giocatori che acquisteranno la versione digitale per PS4 dal PlayStation Store o la versione fisica da un retailer selezionato potranno giocare la versione per PS5 senza costi aggiuntivi.

Qui sotto potete vedere il filmato che mostra Beat. Il mese scorso era invece stato pubblicato il trailer Wondrous Worlds.