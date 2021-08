Riders Republic: beta tra il 23 e il 25 agosto!

Riders Republic è l’attesissimo titolo multiplayer di casa Ubisoft dedicato al mondo degli sport estremi, e nonostante recentemente la software house francese sia stata costretta ad annunciarne il rinvio al prossimo 28 ottobre, i piani per la beta sono rimasti più vivi che mai.

A partire dal prossimo 23 agosto e fino al 25 infatti, tutti i giocatori interessati potranno fronteggiarsi nella prima versione di Riders Republic, che comprenderà ben cinque sport estremi tra cui scegliere. Preparatevi dunque a gareggiare con sci, mountain bike, snowboard, tute alari e persino con le tute alari “rocket”.

Ci saranno oltre cento trick, tutti da scoprire, e tantissimi ambienti estremi da vivere, dalle alte cime delle montagne innevate, ai profondi canyon scavati nel deserto. Inoltre, vincendo gare e sfide, i giocatori potranno sbloccare nuovi outfit e costumi da utilizzare e sfoggiare contro i loro avversari.

Nella beta sarà possibile gareggiare contro altri giocatori, fino a un massimo di cinquanta partecipanti per ogni gara (un numero che scende a venti nel caso delle console di vecchia generazione, Xbox One e PlayStation 4). La registrazione si può effettuare qui, sul sito ufficiale di Ubisoft. Affrettatevi se non volete perdervi questa esperienza decisamente estrema!

Vi ricordiamo che Riders Republic arriverà il prossimo 28 ottobre 2021 per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, PC e Google Stadia.