Demon Slayer: ecco la replica della spada di Zenitsu!

La seconda stagione di Demon Slayer arriverà nel corso di questo 2021, prendendo le mosse dalla fine del film Mugen Train (o forse con un mini arco narrativo che riassumerà brevemente gli eventi del film) e affrontando gli eventi dell’arco narrativo del Distretto dei Piaceri, intanto peròi fan dell’opera di Koyoharu Gotoge sono stati allietati da un’altra notizia che non farà altro che aumentare a dismisura l’hype intorno alla serie.

Per celebrare il successo di Demon Slayer infatti, sarà presto messo in vendita un gadget da collezione unico, imperdibile per tutti gli appassionati dell’opera: una replica perfetta della Nichirin, la spada di Zenitsu Agatsuma, uno dei personaggi più amati della saga. Lo straordinario pezzo da collezione arriverà il prossimo dicembre, ma i fan possono già iniziare a sognarlo.

Unitosi a Tanjiro e a sua sorella Nezuko nelle primissime fasi della serie, Zenitsu è sempre stato uno degli espedienti comici preferiti della Gotoge, ma si è meritato il rispetto e l’ammirazione dei fan per la sua backstory oltre che per la straordinaria maestria dimostrata nel primo kata della Respirazione del Fulmine, soprattutto nei momenti in cui non è cosciente.

Nonostante nel film Demon Slayer Mugen Train il giovane ammazzademoni non si sia messo in luce quanto Tanjiro o il Pilastro della Fiamma Kiojuro Rengoku, ha avuto comunque modo di aiutare i suoi compagni, proteggendo le persone all’interno del treno dagli attacchi di Enmu.

Per questo Funimation ha deciso di dare ai fan la possibilità di entrare in possesso di una replica perfetta della sua katana, che sarà acquistabile in dicembre per una cifra che si aggira intorno ai 120 dollari. La spada icluderà anche sessanta citazioni di Zenitsu dalla serie e persino l’effetto sonoro necessario a simulare la devastante tecnica dell’ammazzademoni.

Insomma, un gadget immancabile per gli appassionati dell’opera di Koyoharu Gotoge, che intendono immergersi più che mai nella seconda stagione dell’anime (che sarà realizzata, al pari della prima e del film) dallo studio d’animazione Ufotable. Intanto, nonostante il manga sia terminato, Koyoharu Gotoge ha confermato l’arrivo di uno spin-off, che non sarà però curato da lei. I fan sono praticamente in fibrillazione!