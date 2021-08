One Piece: un altro omaggio dalle Olimpiadi!

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 si stanno rivelando una vera e propria gioia non solo per gli appassionati di sport ma anche per la community degli amanti degli anime, che si stanno godendo le tantissime citazioni e gli omaggi che sia gli organizzatori che gli atleti stanno tributando alle più famose delle serie nipponiche. Tra di queste un posto d’onore è riservato a One Piece.

Il celebre manga e anime di Eiichiro Oda è tra le opere più note al mondo, e sicuramente è anche per questo che atleti da ogni parte del mondo non hanno perso l’occasione, garantita dalla kermesse olimpica nipponica, di celebrare i personaggi di One Piece. E così dopo il lunghista greco Miltiadis Tentoglu, che si è messo in posa simulando Monkey D. Luffy prima dell’attivazione del Gear Second, è stata la volta di Payton Otterdahl, atleta statunitense che ha gareggiato nel getto del peso.

Prima della sua gara infatti, Otterdahl ha voluto rendere omaggio a un altro membro della ciurma di Cappello di Paglia, Franky, riprendendo la famosa posa che l’androide e carpentiere della Thousand Sunny assume prima di scendere in battaglia. E inoltre, per rendere ancora più fedele la sua imitazione del personaggio, l’atleta si è anche fermato a pronunciare la classica catchphrase SUPER!

Purtroppo per l’atleta statunitense però, l’omaggio non gli ha portato fortuna come era accaduto invece a Tentoglu: Otterdahl si è infatti fermato al decimo posto nella finale disputata ieri, con la misura di 20.32 metri, non abbastanza per rivaleggiare con il connazionale Ryan Crouser, che si è aggiudicato la medaglia d’oro con 23.30 metri. Se non altro però Payton Otterdahl si è guadagnato per sempre un posto nei cuori dei fan di One Piece!