Astragon Entertainment presenta la sua lineup per la gamescom

Mancano solo poche settimane alla gamescom 2021. Astragon Entertainment è ancora una volta impaziente di partecipare alla fiera dei giochi digitali, dove presenterà le novità del suo prossimo portfolio. Con Bus Simulator 21, Farming Simulator 22 e Police Simulator: Patrol Officers, l’editore e distributore tedesco include – tra gli altri giochi – diversi titoli di simulazione molto attesi nella lineup di quest’anno. Tra il 25 e il 29 agosto 2021, astragon Entertainment darà il benvenuto a tutti i visitatori della gamescom e fornirà nuove informazioni su questi e altri giochi in arrivo.

I seguenti giochi saranno presenti al gamescom ora:

Bus Simulator 21:

A partire dal 7 settembre 2021, i giocatori potranno allestire la rete di trasporto locale della città fittizia statunitense di Angel Shores in Bus Simulator 21. Con 30 autobus su licenza originale di 10 noti produttori, l’ultima parte della popolare serie Bus Simulator non solo offre la più grande flotta della sua storia, ma anche tutta una serie di nuove caratteristiche come la gestione estesa delle compagnie di autobus, cicli giorno-notte dinamici e un vivace mondo aperto da esplorare. Bus Simulator 21 sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One e sarà giocabile anche sulle console di ultima generazione. Il gioco è sviluppato da stillalive studios di Innsbruck/Austria.

Farming Simulator 22:

Anche i fan di Farming Simulator non dovranno aspettare molto per le loro prossime avventure nell’agricoltura virtuale. L’ultima parte della popolare serie di simulazione del publisher svizzero GIANTS Software uscirà il 22 novembre 2021 per PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 e Xbox One. astragon Entertainment è ancora una volta responsabile della distribuzione in Germania. Tra le altre cose, nuovi veicoli e macchine, nuove mappe ambientate in Europa e negli Stati Uniti, cambi di stagione, meccaniche di gioco come le catene di produzione e i tre nuovi tipi di colture uva, olive e sorgo sono tra i molti punti forti del prossimo Farming Simulator 22.

Police Simulator Patrol Officer:

Il titolo Early Access Police Simulator Patrol Officers riceverà il suo prossimo aggiornamento di contenuti durante la fiera digitale. I fan della polizia possono aspettarsi nuove caratteristiche come una modalità multiplayer cooperativa, nuovi strumenti e violazioni legali che renderanno il lavoro quotidiano dei poliziotti ancora più autentico e vario. Inoltre, i giocatori possono andare in pattuglia in emozionanti turni di notte per la prima volta. La simulazione di polizia dello sviluppatore Aesir Interactive di Monaco/Germania è disponibile in Early Access su Steam dal 17 giugno 2021.

