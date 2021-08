Slam Dunk: due giocaotri NBA produrranno un manga con l’artista della serie

Uno dei generi più diffusi nel mondo del manga è quello dello spokon, ossia quei fumetti d’argomento sportivo che si sono ritagliati un posto indelebile nella storia del medium. E sicuramente una delle opere più famose in questo particolare sottogenere è Slam Dunk, il manga dedicato al basket di Takehiko Inoue.

L’opera ha saputo attirare a sé vere schiere di fan, ha ispirato altri lavori sul basket, come Kuroko’s Basket, è recentemnte tornata alla ribalta grazie a un vero e proprio omaggio olimpico, e ora un’altro lavoro sta per aggiungersi a questa schiera. Infatti i giocatori professionisti della NBA Robin Lopez e Brook Lopez, insieme al loro fratello maggiore Christopher Lopez e a Tatsuz (aka Katsumi Tatsuzawa), ex assistente di Inoue, hanno pubblicato Transition Game, un nuovo manga dedicato al basket.

L’opera seguirà la storia di Kameron Ford, un quindicenne americano, prodigio del basket, che vive però a Stoccarda, in Germania, con la madre, ufficiale di Marina, e i due fratelli minori. Con la promozione della madre, Kameron sarà costretto a cambiare completamente vita e a trasferirsi nella Prefettura di Okinawa, in Giappone, dove faticherà moltissimo a ricostruirsi una vita, in un luogo dove, secondo lui, non ci sarebbe spazio per il suo amato basket. Non servirà molto però perché il giovane si accorga che il mondo cestistico giapponese ha molto di più in serbo per lui di quanto non avrebbe mai immaginato.

Tatsuz tornerà quindi a lavorare a un’opera cestistica dopo la sua esperienza come assistente in Slam Dunk, e lo farà accanto a dei veri professionisti NBA di altissimo livello: Robin Lopez è un personaggio estremamente noto nell’ambiente NBA grazie alle sue “faide” con le mascotte delle altre squadre, mentre Brook Lopez è diventato recentemente campione NBA con i suoi Milwaukee Bucks.

Lo stesso Inoue, autore di Slam Dunk, si è complimentato personalmente con Robin Lopez via Twitter.