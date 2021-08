Fortnite: è in arrivo la Free Guy Cup!

Per celebrare l’uscita al cinema di Free Guy, l’ultima action comedy con protagonista Ryan Reynolds, è in fase di partenza un torneo dedicato a tutti i giocatori di Fortnite, giocabile su tutte le piattaforme supportate dal titolo.

Il nuovo film, prodotto da Twentieth Century Studios, diretto da Shawn Levy e interpretata da Ryan Reynolds (Deadpool), Jodie Comer (Star Wars L’ascesa di Skywalker), Joe Keery (Stranger Things), Lil Rel Howery (Get Out), Utkarsh Ambudkar (Brittany non si ferma più) e Taika Waititi (Thor Ragnarok), arriverà l’11 agosto nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company.

In Free Guy, un impiegato di banca che scopre di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world, decide di diventare l’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti, il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il suo mondo a modo proprio…prima che sia troppo tardi!

I giocatori potranno iscriversi alla Free Guy Cup gratuitamente dal 5 all’8 agosto 2021, il torneo si disputerà dal 9 all’11 agosto 2021. Ai primi 100 player andrà un Buono Cinema Stardust Pass valido per un accesso al cinema per vedere la pellicola.

Invece, per i primi tre classificati del torneo su Fortnite, ci saranno tanti, imperdibili premi che comprenderanno uno special pack Free Guy e una sedia da gaming della Sparco, marchiata Free Guy. Questo sarà l’ennesimo evento che approderà su Fortnite questa estate, dopo la Cammy Cup e la collaborazione con Ariana Grande.