The Ascent: il nuovo aggiornamento corregge parecchi bug e aggiunge il ray-tracing su Windows 10

Da qualche giorno è disponibile, su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, The Ascent, ARPG con ambientazione cyberpunk. Il gioco, sviluppato da Neon Giant e pubblicato da Curve Digital ha però riscontrato alcuni problemi tecnici al lancio, con qualche problema per l’esperienza dei giocatori. Gli sviluppatori ad inizio settimana avevano promesso una patch correttiva, che è arrivata oggi risolvendo molti di questi problemi.

Ci sono diverse correzioni specifiche per PC ed altre che si applicano a tutte le piattaforme, partendo dalla correzione relativa al Ray-Tracing per coloro che giocano tramite Game Pass (che in precedenza era disponibile solo con Steam). Ci sono anche diverse correzioni di stabilità, diversi bug e glitch risolti, caricamento ottimizzato e altro ancora. Potete controllare la patch note completa sulla pagina di Steam del gioco.

L’aggiornamento è ora disponibile per gli utenti di Steam, e Neon Giant ha affermato su Twitter che sarà presto disponibile anche per i giocatori di Windows 10 e Xbox, non appena la certificazione sarà stata completata. Nel frattempo, The Ascent ha recentemente aggiunto anche opzioni di difficoltà sulle versioni Xbox.

The Ascent è disponibile su Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Il gioco ha incassato oltre $ 5 milioni durante il suo weekend di lancio. Qui sotto potete vedere il tweet della patch correttiva.

An update is now available for The Ascent on Steam, addressing items related to Stability, Co-op, Save Data and more.

FULL LIST: https://t.co/MlUHTymg8N

This same patch will also be landing for Xbox and Win 10 players shortly, once through submission.

More updates to come! pic.twitter.com/9Sdh9XkPQG

— The Ascent (@AscentTheGame) August 6, 2021