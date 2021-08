Psychonauts 2 entra in fase gold

Ci è voluto tanto, tantissimo in effetti, dall’annuncio arrivato durante la cerimonia dei The Game Awards 2015, ma finalmente Double Fine Productions ce l’ha fatta, o quasi, e Psychonauts 2, il sequel del leggendario platform del 2005, è ufficialmente entrato in fase gold. Il che vuol dire che il titolo si trova ormai nelle ultimissime fasi del suo sviluppo e che sarà pronto per l’uscita, prevista per il 25 agosto!

Insomma, l’attesa dei fan, che non vedevano l’ora di confrontarsi con il seguito di questa hit, ormai divenuta di culto, è quasi arrivata al termine. E del resto la conclusione del percorso di sviluppo si avvertiva nell’aria, con il gioco che aveva recentemente svelato ben sei minuti di colonna sonora. Psychonauts 2 è praticamente pronto, e qualsiasi cambiamento o limatura al gioco arriverà ormai sotto forma di aggiornamento, sia alla data del lancio che post-lancio. Il gioco intanto può essere già pre-ordinato e pre-istallato su una delle piattaforme compatibili.

Sviluppato da Double Fine Productions e pubblicato da Xbox Game Studios, Psychonauts 2 sarà disponibile dal 25 agosto su PlayStation 4, PlayStation 5 (in modalità di retrocompatibilità), Xbox One, Xbox Series X e S e su PC (via Steam). Inoltre il titolo sarà disponibile su Xbox Game Pass, per PC e per le console della famiglia Xbox, fin dal day-one.

Il gioco avrà dele prestazioni grafiche mirabolanti su Xbox Series X, dove girerà a una risoluzione di 4K con un frame-rate di 60 fps, ma sarà anche in grado di offrire prestazioni anche da 120 fps a 1440p con supporto HDR e frequenza d’aggiornamento variabile.

It's been a long time coming, but Psychonauts 2 has officially gone GOLD.

Enjoy the adventure on August 25th on @Xbox and play it Day One with @xboxgamepass!

Pre-order here: https://t.co/XnDI6g0GRf … and then pre-install immediately too! pic.twitter.com/2580Zu8dy4

— Double Fine (@DoubleFine) August 6, 2021