Back 4 Blood: per gli sviluppatori il lancio su Game Pass sarà strabiliante

Ieri è iniziato l’accesso anticipato in beta di Back 4 Blood su PC (ve la stiamo portando anche noi su Twitch). Il gioco arriverà anche sul Games Pass dal day one, e in una recente intervista con GamesRadar, il produttore esecutivo del gioco Matt O’Driscoll ha parlato di come ciò porterà beneficio al gioco.

Essendo un titolo incentrato sul multiplayer, è ovvio che la cosa di cui Back 4 Blood avrà bisogno di più sin dall’inizio sarà un ampio numero di giocatori e, come dice O’Driscoll, grazie al lancio sul Game Pass, sarà garantito un enorme pool di giocatori sin dall’inizio, il che, secondo lui, è “strabiliante”.

“Sì… primo giorno, lancio sul Game Pass. Sarà un po’ pazzesco, vero?” ha detto O’Driscoll. “Abbiamo bisogno di un pool di giocatori, in modo da avere sempre partite in corso. Penso che avremo quel pool di giocatori dal primo giorno. Ho dimenticato quali sono i numeri per il Game Pass, ma penso che siano più di 20 milioni di utenti, giusto? Avranno accesso al nostro gioco dal primo giorno, il che è un po’ strabiliante. Non ho mai lanciato un gioco che avesse questo tipo di accessibilità sin dal primo giorno”.

O’Driscoll ha anche aggiunto che il team di sviluppo non ha dovuto apportare modifiche al gioco pensando al lancio su Xbox Game Pass. Secondo lui, firmare l’accordo è stato un processo piuttosto semplice.

“Non l’abbiamo fatto, davvero”, ha detto. “Quindi è stato fantastico per noi, che non abbiamo dovuto girarci troppo attorno. Non c’era nessun, “oh ehi, stiamo andando su Game Pass, ma dobbiamo supportare questo o dobbiamo fare quest’altro”. Era come se l’accordo fosse stato già raggiunto, loro [Microsoft] volevano il gioco su Game Pass, ma volevano il gioco che stavamo realizzando”.

Back 4 Blood uscirà il 12 ottobre per Xbox Series X/S, Xbox One, PS5, PS4 e PC.