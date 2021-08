Stranger Things 4: il nuovo teaser conferma l’uscita nel 2022

Netflix ha da poco confermato l’uscita di Stranger Things 4 nel 2022 (non c’è però una data precisa). Sui canali social della piattaforma on demand è stato infatti pubblicato un breve teaser che mostra prima una serie di immagini delle stagioni precedenti, per poi fare vedere qualche filmato tratto dalla quarta stagione, che arriverà dunque l’anno prossimo. I tagli sono molto brevi, ma si possono notare una Tredici trattenuta da un paio di persone, il gruppo di amici in una casa più o meno inquietante, Hopper con un lanciafiamme, le immancabili biciclette.

Annunciata nel 2019, l’attesa quarta stagione sarebbe dovuta arrivare quest’anno, ma visti i problemi legati al covid sarà dunque disponibile dal prossimo. Qui sotto potete vedere il filmato. E vedremo in futuro cosa attenderà i fan della serie dei fratelli Duffer.