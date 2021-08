Blade Runner Black Lotus: opening e nuova locandina

Durante il Virtual Cruncyroll Expo è stata mostrata la sigla d’apertura della serie anime Blade Runner Black Lotus. Dopo il primo trailer di luglio al [email protected] 2021, è stata dunque mostrata l’opening con il brano Feel You Now cantato da Alessia Cara. La premiere della serie arriverà sia su Crunchyroll che su Adult Swim quest’anno, ma ancora non è stata annunciata la data precisa. Cruncyroll tramsetterà la serie in giapponese con sottotitoli, mentre invece Adult Swim trasmetterà la versione in inglese su Toonami. In più è stata svelata anche una nuova locandina.

La serie, di tredici episodi, è diretta da Shinji Aramaki e Kenji Kamiyama e prodotta da Alcon Entertainment e dallo studio di animazione Sola Digital Arts, con Shinichiro Watanabe come produttore creativo.

Questa la sinossi di Blade Runner Black Lotus:

Los Angeles 2032. Una giovane donna si sveglia senza ricordi, ma con delle mortali abilità. L’unico indizio sulla sua misteriosa condizione giace in un dispositivo bloccato e in un tatuaggio a forma di loto nero. Mettendo insieme questi pezzi, lei dovrà dare la caccia ai responsabili del suo passato sanguinoso e brutale, fino a scoprire la verità sulla sua identità.

Qui sotto potete vedere l’opening. Sotto ancora la nuova locandina.