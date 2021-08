Blazing Strike torna a mostrarsi con un nuovo trailer

La storia di Blazing Strike è piuttosto lunga e tortuosa. Nato dalla passione di un solo sviluppatore, Mark Chung, lo sviluppo del gioco era cominciato nel 2015, come picchiaduro 2D con personaggi 3D. Per vari motivi, Chung decise di cambiare idea e di passare, nel 2018, ad una grafica completamente in sprite 2D. L’anno successivo venne resa giocabile una demo durante l’EVO, e venne lanciata una campagna Kickstarter che però non raggiuse i 70.000 dollari richiesti come primo obiettivo. A maggio di quest’anno Aksys Games, publisher specializzato nel portare i giochi giapponesi in occidente (della serie Guilty Gear, Blazblue, Under Night In-Birth tra le tante) ha deciso di prenderselo sotto la sua ala protettrice e di pubblicarlo nel 2022.

Oggi si è tenuto l’All Aksys Online Event, e tra i diversi giochi mostrati, c’è stato anche Blazing Strike, che torna a mostrarsi con un First Look Trailer.

Questo il testo che accompagna il video:

Ispirato alle classiche serie di giochi di combattimento arcade di grandi del settore come Capcom e SNK, il prossimo gioco di combattimento 2D dello sviluppatore RareBreed Makes Games è Blazing Strike, che evoca l’emozione e la nostalgia dei pionieri del genere in pixel art 2D, incorporando un sistema di gioco unico con meccaniche moderne.

Lasciandovi al video qui sotto, vi ricordiamo che Blazing Strike è previsto per il 2022 su PC (via Steam), PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.