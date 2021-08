Back 4 Blood non avrà la campagna Versus!

L’attesissima uscita di Back 4 Blood è prevista per quest’anno, e il titolo è in questo momento nel bel mezzo della sua open beta. Per il momento le prime impressioni dei giocatori su questo sequel spirituale di Left 4 Dead sono più che buone, ma sembra che una delle modalità più amate dai fan macherà.

Infatti, l’utente Reddit RadiumPwd, ha utilizzato il Discord ufficiale del gioco per chiedere se in Back 4 Blood sarà presente la campagna Versus, o qualcosa di simile, e sebbene gli sviluppatori abbiano tardato un po’ a rispondere, alla fine il design director Chris Ashton ha informato i fan che Turtle Rock Studios non ha piani per questa modalità, e ha spiegato:

“Abbiamo un sacco di equipaggiamento difensivo e i nostri specialisti sono bravi nelle imboscate. La difesa funziona molto meglio per il nostro gioco che correre da un punto A a un punto B”



L’aggiornamento non è del tutto una sorpresa: se Back 4 Blood avesse avuto una modalità tanto amata sarebbe stata annunciata in precedenza, ma nonostante tutto i fan duri e puri di Left 4 Dead saranno sicuramente dispiaciuti. La campagna Versus era una modalità molto popolare in cui due squadre, una nel ruolo dei sopravvissuti, l’altra in quello degli Infetti, si scontravano nel corso di tre round.

L’uscita di Back 4 Blood è prevista per il prossimo 12 ottobre 2021. Il titolo arriverà su Playstation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e su PC. Il gioco sarà inoltre disponibile sull’Xbox Game Pass fin dal day-one.