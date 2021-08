Diablo 4 è pensato per durare anni!

Blizzard ha molte sorprese in serbo per i suoi giocatori, con queto 2021 che vedrà l’arrivo di Diablo 2, la fedele rimasterizzazione del classico RPG che ha fatto innamorare tanti fan in giro per il mondo. Ma quando si parli di piani a lungo termine, l’azienda stravede per il suo nuovo progetto, Diablo 4.

Non si sa ancora quando il gioco arriverà sugli scaffali (ad eccezione del fatto che non sarà nel 2021), ma a quanto sembra Activision e Blizzard hanno dei piani molto chiari e ambiziosi per il loro nuovo titolo. Nell’ultima conferenza con gli investitori sui guadagni dell’ultimo trimestre, documentata da MP1st, il presidente di Activision, Daniel Alegre, ha infatti parlato brevemente di Diablo 4, affermando che lo sviluppo del titolo sta procedendo bene e che l’azienda gli sta dedicando risorse significative. Ma soprattutto Alegre ha anche affermato che il gioco è stato progettato per durare davvero molto a lungo:

“Blizzard continua a fare grandi progressi con Diablo 4, il gioco sta prendendo forma incredibilmente bene e il team sta impiegando risorse sostanziose per creare contenuti eccitanti che possano portare i giocatori a continuare a giocare per molti anni”



Del resto questa non è una grande sorpresa per i giocatori, dal momento che Diablo 2 e Diablo 3 hanno ricevuto espansioni e supporto post lancio per anni dopo la loro uscita. Per il momento però non si sa molto riguardo all’ultimo capitolo della saga di Diablo se non che il titolo è in sviluppo per PlayStation 4, Xbox One e PC, anche se non c’è ancora una data ufficiale d’uscita.