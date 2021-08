Genshin Impact: nuovo trailer su Sayu

Su Genshin Impact stanno per essere rilasciati altri due personaggi, Yoimiya e Sayu, che arriveranno il 10 agosto. Non abbiamo ancora visto Sayu ( che uscirà come parte del banner Yoimiya) nella storia di Inazuma, ma oggi possiamo dare un nuovo sguardo a questa ninja un po’ assonnata e a ciò che è in grado di realizzare nonostante il suo comportamento un po’ pigro.

Questa la descrizione nel tweet pubblicato qualche ora fa da miHoYo:

Un compagno sognatore che non lascia tracce. Sayu, il ninja residente di Shuumatsuban, è ossessionata dal dormire e diventare più alta. Ha imparato tutti i tipi di ninjutsu per scappare e nascondersi alla ricerca di opportunità per oziare e dormire.

Qui sotto la potete vedere in azione, ricordandovi che Genshin Impact è disponibile su PC, PS4, PS5 e dispositivi mobile.

Qualche settimana fa erano già state svelate le sue abilità e costellazioni:

Attacco normale – Shiyuumatsu-Ban Ninja Blade

Attacco normale : quattro colpi consecutivi.

: quattro colpi consecutivi. Attacco caricato : diminuisce la stamina per eseguire attacchi rotanti continui contro tutti gli avversari vicini. Esegue un taglio più potente alla fine della sequenza.

: diminuisce la stamina per eseguire attacchi rotanti continui contro tutti gli avversari vicini. Esegue un taglio più potente alla fine della sequenza. Attacco in picchiata: si tuffa a mezz’aria per infliggere danni ad area all’impatto con il suolo.

Arte Yoohoo: Fuuin Dash

Si rannicchia su sé stessa e colpisci gli avversari ad alta velocità, infliggendo danni Anemo. Al termine della durata, scatena un Fufu Whirlwind Kick, infliggendo danni AoE Anemo.

Assorbimento elementale: Si verifica una volta per utilizzo – se Sayu entra in contatto con Idro, Piro, Cryo o Elettro mentre si trova nella Ruota del vento, infligge danni elementali aggiuntivi di quel tipo.

Yoohoo Art: Mujina Flurry

Evoca un paio di mani che aiutano, infliggendo danni Anemo ai nemici vicini e curando i membri del gruppo vicini

Muji-Muji Daruma: Attacca i nemici vicini infliggendo danni ad Anemo se l’HP dei personaggi vicini è superiore al 70%.

COSTELLAZIONI