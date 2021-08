Granblue Fantasy Versus: annunciato DLC con Vira

Oggi, durante il livestream estivo di Granblue Fantasy, Cygames ha annunciato un nuovo personaggio in arrivo tramite DLC per Granblue Fantasy Versus; si tratta di Vira, e si unirà al roster del picchiaduro a dicembre. Avrà anche la sua trasformazione. Questa la descrizione della nuova combattente:

Della città fortezza di Albion Citadel, Vira è cresciuta insieme a Katalina, che amava come una sorella e adorava come fosse un idolo. Seguendo le orme di Katalina, Vira ha rapidamente scalato i ranghi come prodigioso maestra di spade e astuta stratega. L’adorazione, tuttavia, si trasformò in un’ossessione mortale quando Katalina perse di proposito contro Vira in un duello per il titolo di Lord Commander, e la donna più giovane rimase bloccata ad Albion, mentre la persona che adorava di più navigava nell’infinito cielo blu.

Vira non sarà l’ultimo personaggio svelato per Granblue Fantasy Versus, siccome almeno un altro è in arrivo. Ulteriori informazioni arriveranno in inverno, insieme a un aggiornamento su Granblue Fantasy Relink.

Potete dare un’occhiata al trailer, piuttosto breve, qui sotto, nel tweet pubblicato sull’account ufficiale del gioco, ricordandovi che il picchiaduro sviluppato da Arc System Works è disponibile su PC e PlayStation 4 e che da poco ha superato le 500.000 copie vendute.