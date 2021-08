Tales of Arise: i nuovi trailer mostrano l’evoluzione di magie e tecniche nel tempo

Tales of Arise continua ad essere il titolo più atteso dai lettori di Famitsu e manca sempre meno alla sua uscita. Intanto, sul canale ufficiale YouTube giapponese del gioco di Bandai Namco, sono stati rilasciati una nuova serie di trailer.

I filmati mostrano alcune Arti (magie e tecniche) ricorrenti nella serie, e come si sono evolute dai vecchi giochi fino all’imminente Tales of Arise. Si vedono quindi immagini da Tales of Destiny, Tales of the Abyss, Tales of Symphonia, Tales of Hearts e Tales of Berseria.

Si possono infatti vedere Explosion, Talon Storm, Sword Rain e Demon Fang.

Potete vederli qui sotto, e vi ricordiamo che l’action RPG arriverà il 9 settembre 2021 in Giappone, per poi uscire in tutto il mondo il 10 settembre: sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.