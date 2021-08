Samurai Warriors: la serie ha venduto più di 8 milioni di copie

Nelle ultime ore il publisher Koei Tecmo e lo sviluppatore Omega Force hanno annunciato che le vendite totali della serie Samurai Warriors hanno superato gli 8 milioni di copie in tutto il mondo.

La serie è iniziata con l’uscita del primo capitolo su PlayStation 2 e Xbox nel 2004. L’ultimo capitolo della serie, Samurai Warriors 5, è stato pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch il 24 giugno in Giappone e su PlayStation 4, Xbox One e Switch in Occidente e PC tramite Steam in tutto il mondo il 27 luglio (qui potete leggere, qualora vogliate, la nostra recensione). Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato da Koei Tecmo.

The #SamuraiWarriors series has sold over 8 million copies worldwide!

Experience the latest release #SamuraiWarriors5 available on PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/PC Steam! Not sure? Give the demo a try!

Thank you for the love and support everyone! #KTFamily pic.twitter.com/jKjfAalmBh

