Apex Legends: annunciato l’update next-gen da Respawn Entertainment

Sicuramente uno dei battle royale più giocati e discussi nel panorama videoludico è Apex Legends, free to play disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e recentemente su Nintendo Switch. Però, diversi giocatori stanno provando il titolo anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S tramite il programma della retrocompatibilità, ovviamente con risoluzione e framerate invariati presenti nelle versioni old gen delle console Sony e Microsoft.

Ebbene, secondo quanto annunciato Ryan K. Rigney durante un recente AMA, Direttore delle comunicazioni presso Respawn Entertainment, ha rivelato che la compagnia è al lavoro sull’aggiornamento dedicato esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Ecco quanto rivelato da Rigney:

Vorrei avere un aggiornamento da condividere, ma al momento non possiamo dire nulla di definitivo, quindi non possiamo spoilerarvi niente. Ma fidatevi di noi, l’update è in lavorazione e anche noi ne siamo davvero entusiasti. Uno dei nostri obiettivi è quello di garantire il supporto ai 120fps, ma continuiamo anche a guardare ad altre funzionalità e al bilanciamento complessivo dell’esperienza per i sistemi di nuova generazione.



Insomma, sembrerebbe che l’azienda si stia concentrando a pubblicare l’aggiornamento per next-gen introducendo il supporto ai 120 fotogrammi al secondo per Apex Legends. Ma, quasi sicuramente, l’azienda apporterà anche qualche cambiamento sul fronte della risoluzione.