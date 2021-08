Berserk: in arrivo un nuovo capitolo del manga

Dopo la prematura morte di Kentaro Miura, ci sono stati a lungo dubbi su ciò che ne sarebbe stato della sua opera, Berserk. Proprio di recente infatti, Young Animal, la rivista sulla quale il manga di Miura è stato serializzato fin dal 1989, aveva affermato che il futuro della serie non fosse stato ancora deciso.

Non era chiaro infatti se Miura avesse lasciato indicazioni circa la serie (che comunque sembrava avviarsi a una conclusione) o se i suoi storici assistenti sapessero in che direzione dovesse andare la trama. Molti si erano chiesti se sarebbero stati proprio gli aiutanti di Miura, Yoshimitsu Kurosaki, Akio Miyaji, Shinshu Hirai, e Arihide Nagashima, a portare avanti la serializzazione di Berserk.

Tuttavia finalmente una conferma sul futuro della serie è arrivata, e cioè che Berserk tornerà il prossimo mese, il 10 settembre, con un nuovo capitolo sulle pagine di Young Animal. Dopo l’ultimo capitolo della serie dunque, arriverà anche questo nuovo numero,che avrà una natura celebrativa, dal momento che conterrà una serie di messaggi per ricordare Miura e un poster speciale con le migliori scene tratte dal manga.

Con il capitolo 363 che si era concluso con il ritorno del Moonlight Boy, e dunque i fan della serie si aspettano di scoprire tanti dei segreti che li hanno afflitti nel corso della serie con questo nuovo capitolo. A quante domande risponderà l’ultima iterazione della saga?

Nel frattempo non ci sono piani per una nuova serie anime o per un film ispirato all’opera di Miura, anche se, data la fama dell’opera, non c’è dubbio che presto la saga tornerà sul piccolo schermo.

The 364th chapter, with color page, of "Berserk" will be publishing in the upcoming Young Animal issue 18/2021 out September, 10.

In the same issue, will have :

-A poster with the best scenes of the manga.

-A booklet titled "Messages to KENTAROU MIURA" pic.twitter.com/7joBJOOXGC

— Manga Mogura RE (@MangaMoguraRE) August 6, 2021