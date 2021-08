Bethesda potrebbe avere uno studio focalizzato sullo sviluppo di remastered e remake

Bethesda Softworks è, quasi sicuramente, una delle game companies più imponenti e importanti che riguardano la game industry, specialmente da quanto l’azienda è stata acquisita da Microsoft, inserendo all’interno dell’Xbox Game Pass diversi prodotti. Però, nel corso delle recenti ore, seppur non ufficiali, sono arrivate delle notizie decisamente intriganti.

Secondo quanto espresso dal content creator su Youtube, ossia Skullzi, ha fatto sapere su Twitter che Bethesda Softworks abbia un nuovo studio focalizzato sullo sviluppo di remastered e remake. Quest’ultimo, per chi non lo conoscesse, in passato ha seguito con regolarità tutte le notizie inerenti alla compagnia. Inoltre, egli sostiene che si tratta solo di un rumor, e non ha potuto verificare in prima persona.

Data la natura della notizia, come al solito, vi consigliamo di prendere il tutto con le pinze, poiché queste voci potrebbero essere smentite da Bethesda Softworks o confermate nel migliore dei casi. Se questo dovrebbe corrispondere al vero, sarebbe decisamente interessante come l’azienda voglia sfruttare questo nuovo studio, magari proponendo delle remastered e remake dei primi DOOM o Wolfenstein.

Heard a rumor about Bethesda opening a new studio that focuses on remasters or remakes? Might be called Artifact Studios. Not sure if this is legit or not but heard it a couple times now so makes me wonder…

— SKULLZI 💀🎮 (@SkullziTV) August 6, 2021