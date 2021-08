Overwatch 2: secondo un leak potrebbe uscire nel 2023

Per Activision Blizzard non c’è stata pace in queste due settimane, a causa delle accuse di molestie e maltrattamenti sul posto di lavoro verso le donne che lavorano all’interno della software house. Sembra che questi problemi occuperanno gran parte del tempo della casa di sviluppo e ciò, indubbiamente, si rifletterà sulle prossime uscite. Una fra tante è proprio Overwatch 2.

Overwatch 2, il sequel del fortunato titolo multiplayer e sparatutto in prima persona a cui è stato anche dedicato un torneo dal quale, però, si sono ritirati parecchi sponsor proprio a causa della cultura aziendale di Activision Blizzard, sembrerebbe essere stato rimandato. Se originariamente era destinato ad un’uscita nel 2022, oggi non sembra più fattibile per l’azienda statunitense.

A tal proposito, un famoso leaker che ha già fornito alcuni dettagli in merito a Overwatch 2, ovvero Metro, avrebbe fornito qualche indiscrezione basata sulle parole di alcune persone vicine all’azienda. Queste fonti, infatti, avrebbero affermato che lo sviluppo sta richiedendo più tempo di quanto previsto e che, quindi, la finestra di lancio sarà quasi sicuramente rimandata. Il rilascio nel 2022, pertanto, non avverrà.

Come per tutti i leak che trattiamo, anche per questo vale la solita regola secondo cui il rumor va “preso con le pinze”, in quanto non si tratta di informazioni ufficiali, bensì di “voci di corridoio”. Il leak in questione è trapelato dall’account Twitter di Metro, che tramite un cinguettio avrebbe affermato quanto detto sopra.

La lentezza delle fasi di sviluppo è comunque un problema che poteva essere previsto. Un po’ a causa della situazione critica che il mondo sta cercando di superare ormai da un anno e mezzo, e un po’ a causa delle denunce e delle relative indagini che sono adesso state avviate. Comunque sia, per saperne di più non potremo far altro che aspettare qualche annuncio finale da parte di Activision, non appena sarà in grado di uscire da questo periodo burrascoso.