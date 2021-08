Genshin Impact: mostrato il trailer di Yoimiya

Nella giornata di domani verranno lanciati due nuovi personaggi giocabili in Genshin Impact, l’action JRPG e free-to-play dotato di una vasta mappa open-world uscito lo scorso anno. I personaggi in questione sono Sayu, una ninja che ci è stata già presentata con un trailer dedicatole, e Fiery Yoimiya, di cui miHoYo Games ci ha mostrato un gameplay trailer proprio poco fa, tramite il canale ufficiale di Youtube.

Il personaggio in questione, insieme a Sayu, arriverà proprio domani 10 agosto 2021 all’interno di Inazuma. Si tratta di una talentuosa pirotecnica che brandisce un arco con il quale scaglia le frecce che decimano i nemici. L’amore per i fuochi d’artificio le è valso il titolo di “Queen of the Summer Festival“, cioè la “Regina del Festival estivo”.

La caratteristica principale di Fiery Yoimiya è la sua agilità, con la quale riesce a scagliare le sue frecce con maestria ed eleganza mentre compie acrobazie spacca mascella. Con l’arco può anche sparare dei dardi esplosivi che creeranno un danno secondario aggiuntivo. Dal trailer in questione non è emerso ancora il suo attacco elementale, ma siamo quasi sicuri che questo implementerà i fuochi d’artificio.

Genshin Impact di miHoYo Games offrirà sempre più personaggi nuovi con il passare del tempo, come ad esempio la mitica Aloy di Horizon Zero Dawn, la quale arriverà il 13 ottobre 2021 gratuitamente e sarà un personaggio a cinque stelle. Il titolo free-to-play è attualmente disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, PC e dispositivi mobile (iOS e Android).