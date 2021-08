Steam Deck offrirà performance elevate sia in modalità portatile che su display esterni

Steam Deck è la console che ha fatto parlare parecchio di sé, ma anche dell’azienda che la produce, ovvero Valve. Nel corso del mese di luglio 2021, infatti, si è discusso parecchio in merito alle funzionalità e alle caratteristiche della nuova console portatile di Valve e anche a proposito della performance che verrà offerta.

Si è visto, infatti, che la console riuscirà a supportare come target minimo i 30 fotogrammi al secondo e, più recentemente, Greg Coomer (che ha collaborato al design della console) ha confermato in un’intervista con PC Gamer che Steam Deck non modificherà la validità delle sue performance a seconda che sia collegata ad un display esterno o meno.

Questa affermazione starebbe a significare che la console Steam Deck riuscirà perlomeno a distinguersi dalla sua principale concorrente attualmente presente sul mercato, ovvero Nintendo Switch. La console ibrida della Grande N, infatti, presenta delle leggere differenze di prestazioni a seconda che sia collegata o meno ad un monitor esterno tramite periferica (si sono riscontrati alcuni cali di frame nella sua versione portatile).

Il ragionamento effettuato da Coomer durante l’intervista per spiegare che cosa abbia portato Valve a voler eguagliare le prestazioni in ambe due le modalità, non fa una piega:

Volevamo riuscire a dare la priorità alla destinazione d’uso principale di Steam Deck: ovvero la portabilità. Infatti, è una console mobile e, come tale, dev’essere giocabile a prestazioni elevate mentre ci si sposta. Mentre lavoravamo a questa caratteristica abbiamo preso in considerazione per i vari test alcuni titoli tripla A, con i quali la console funzionerà benissimo ed ad un buon framerate.

Un’ottima notizia quindi per tutti coloro che stanno prendendo in considerazione la possibilità di acquistare Steam Deck a partire dal prossimo anno. Al momento i pre-order sono aperti a “quasi” tutti gli utenti di Steam ma, ad ogni modo, nel caso la voleste prima dell’inizio del 2022, dovreste rassegnarvi all’idea di riceverla entro marzo dell’anno prossimo.