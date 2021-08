Back 4 Blood: la beta ha raggiunto 100 mila giocatori

Back 4 Blood (di cui abbiamo svolto un’interessantissima anteprima), il titolo di Turtle Rock Studios e Warner Bros. Interactive ha raggiunto un traguardo importante durante lo scorso weekend. La software house, infatti, ha reso pubblica e giocabile la beta in early access del titolo sparatutto in prima persona cooperativo che verrà rilasciato da questo autunno. Vediamo in quanti hanno messo le mani su questa prima esperienza di gioco in attesa della sua release ufficiale.

Il picco più elevato raggiunto dalla beta di Back 4 Blood ha sfiorato i 100 mila giocatori su Steam. La piattaforma online di Valve, infatti, ne ha contati 98.024 durante il fine settimana. La beta, tra l’altro, era disponibile solo per coloro che avevano effettuato il pre-order del titolo e che erano in possesso del codice ottenuto tramite i vari giveaway che si sono susseguiti.

Sicuramente, si tratta di uno dei titoli maggiormente attesi di questo 2021 ricco di posticipi ma anche di grandi arrivi. Se poi pensiamo che Back 4 Blood appartiene alla stessa software house responsabile di successi come Left 4 Dead (che uscì nel 2008 per Xbox 360), allora possiamo dormire sonni tranquilli. A confermare la qualità del titolo preso in considerazione, è presente l’alto numero di giocatori online, il quale denota un importante interesse gravitante attorno all’opera di Turtle Rock Studios.

Se vi foste persi in qualche modo la beta resa disponibile il weekend scorso, sappiate che sarà resa pubblica una nuova open beta a partire da giovedì 12 agosto 2021. Se invece volete riservarvi la sorpresa, potreste scoprire Back 4 Blood a partire dal 12 ottobre 2021, sia su last-gen che current-gen tramite PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (via Steam).