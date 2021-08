Steam Deck: nuove colorazioni in arrivo?

Abbiamo appena visto che Steam Deck è nuovamente al centro delle attenzioni per alcune rilevanti informazioni che sono state svelate da Greg Coomer durante un’intervista con PC Gamer. In quest’occasione, il co-designer della console di Valve ha spiegato che questa non riceverà alcun boost nel momento in cui verrà collegata ad un display esterno.

Un’altra informazione trapelata, inoltre, riguarderebbe la possibilità di mettere sul mercato varie versioni di Steam Deck, che differirebbero l’una dall’altra per il colore. Ciò che darebbe una scusa a Valve per fare ciò è il successo che potrebbe ottenere detta console e, quindi, il numero di vendite che riuscirà a raggiungere. Più saranno le vendite, più sarà probabile vedere il PC portatile di Steam in più colorazioni differenti.

Sul mercato, al momento dell’uscita di Steam Deck, effettivamente, usciranno più versioni della console portatile. Queste tre versioni, però, differiscono tra loro per lo spazio che la loro memoria interna riesce ad offrire: ci sarà la versione da 64 GB, da 256 GB e da 512 GB (quest’ultima console disporrà anche di un vetro anti-riflesso).

Coomer in sede d’intervista ha affermato che, tutt’ora, esistono parecchi dibattiti che riguardano le varie probabili colorazioni dell’hardware, che secondo il designer, potrebbero essere numerose. Coomer, infatti, ha confessato che la scelta di mettere sul mercato una Steam Deck unicamente nera è stata prevalentemente dettata da necessità logistiche: semmai la console dovesse rivelarsi vincente, a quel punto si prenderà in considerazione di produrre nuove colorazioni.

Coomer, infine, si è lasciato anche sfuggire che Valve sta valutando se portare sul mercato alcune iterazioni della console in futuro. Come già detto, però, tutto dipende dal successo che otterrà una volta uscita. Tutte queste considerazioni lasciano presagire che Valve stia adottando, in ogni caso, una visione proiettata sul lungo periodo, “pronosticando” un probabile successo di questo nuovissimo hardware, in arrivo entro marzo 2022 sebbene i pre-order siano attualmente aperti.