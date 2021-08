gamescom 2021: annunciata la data dell’evento Xbox

Come ben sappiamo oramai da sempre, la gamescom insieme all’E3 è uno degli eventi più importanti che coinvolge direttamente la game industry, condotta come sempre dal noto e apprezzato Geoff Keighley che, anche questa volta, aprirà le danze durante la cerimonia d’apertura della nuova edizione digitale all’Opening Night Live. Ebbene, nel corso delle recenti ore, sono arrivate notizie direttamente da Microsoft legate a Xbox.

Ebbene, Xbox ha annunciato oggi il proprio evento virtuale che si terrà in occasione della Gamescom 2021 martedì 24 agosto a partire dalle ore 19:00 italiane. Sarà possibile seguire l’appuntamento su YouTube, Twitter, Twitch e Facebook Gaming per scoprire di più sulla line up di esclusive dell’azienda più grande di sempre.

Nel corso della settimana seguiranno nuovi aggiornamenti e gameplay da parte degli Xbox Game Studios, così come di alcune terze parti, che riguarderanno alcuni degli incredibili titoli in arrivo su Xbox nel corso dell’anno, le prossime novità per il servizio su abbonamento Xbox Game Pass e altro ancora. Insomma, nel corso della kermesse, che vi ricordiamo sarà solo e interamente digitale, sembrerebbe che Microsoft abbia un programma corposo da presente alla gamescom 2021. Ne vedremo sicuramente delle belle, sperando che qualche gameplay, come ad esempio legato alla campagna di Halo Infinite, possa essere mostrato all’evento.